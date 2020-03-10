Мартынов: Заявление Путина об обнулении президентских сроков, означает, что ближайшие 10 лет он останется президентом

Заявление Владимира Путина об обнулении президентских сроков, в случае согласия КС, означает, что ближайшие десять лет он останется российским президентом. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов.

«Сейчас ему фактически вручают такой карт-бланш на следующие 12 лет. Тот факт, что здесь не нужно даже какого-то народного одобрения, а достаточно просто мнения судей Конституционного суда, означает, что просто решили сделать максимально простую процедуру и, как призывала сегодня Валентина Терешкова, — прекратить лицемерие и просто сделать то, чего все российские граждане ждут от депутатов, от судей, то есть оформить законную власть Владимира Путина над нашей страной навечно», — сказал он.

Мартынов добавил, что судьи Конституционного суда вряд ли откажутся обнулить президентские сроки Владимира Путина.

«У этих людей нет ни одного шанса ему отказать. <...> Конечно, под таким давлением судьи вынесут единственно возможное решение. Сегодня мы видим похороны Российской Федерации в том виде, в котором она сложилась в 1993 году, где все-таки пост президента был выборным не только формально, но и содержательно», — заключил Мартынов.

Госдума приняла поправку Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков Владимира Путина. «За» проголосовали более 80 процентов присутствующих. Сам президент, выступая в Госдуме, заявил, что предложение об обнулении президентских сроков можно принять, если положительное заключение даст Конституционный суд и если россияне поддержат такую поправку в ходе голосования 22-го апреля. Одновременно Путин не поддержал предложение снять ограничения по количеству президентских сроков и высказался против досрочных парламентских выборов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение об обнулении президентских сроков и возможности Путина избираться в 2024-м году. В.Матвиенко считает, что выборы обязательно будут конкурентными.