Госдума одобрила снятие ограничений для действующего президента на участие в будущих выборах

Нижняя палата одобрила поправку, с инициативой которой за несколько часов до этого выступила депутат-единоросс Валентина Терешкова.

В документе, как передает агентство ТАСС, говорится, что действующий и бывшие президенты смогут баллотироваться на должность главы государства без учета сроков их полномочий на этом посту на момент вступления в силу изменений в основном законе.

Также Госдума одобрила во втором чтении законопроект о поправке в Конституцию.

Сам Владимир Путин сказал, что не возражает против такой поправки. Но при условии, что такую норму рассмотрит Конституционный суд. И он же признает, что она не противоречит Основному закону. Выступая сегодня в Госдуме, президент сказал, что это же положение должны будут одобрить и россияне в ходе голосования по изменению Конституции 22 апреля.