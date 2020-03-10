Валентина Матвиенко поддержала инициативу об обнулении президентских сроков

Она считает, что выборы покажут, хотят ли гражданке видеть Владимира Путин и дальше своим президентом

Матвиенко также добавила, что поправки в Конституцию действительно нужны изначально не были направлены на то, чтобы Владимир Путин остался у власти.

Сегодняшние заявления Владимира Путина и делегация полномочий по принятию решения об обнулении президентских сроков КС – очередное подтверждение, что в ближайшие десять лет не стоит ожидать у власти другого президента. Такое мнение «Эху Москвы» высказал редактор отдела «Политика» «Новой газеты» Кирилл Мартынов. Он отметил, что не стоит ожидать объективности от КС.