Владимир Путин получит возможность вновь участвовать в президентских выборах

Госдума проголосовала за поправки депутата-единороса Валентины Терешковой, которые обнуляют ему президентские сроки. О решении выступать против сообщала фракция КПРФ. Сам Владимир Путин, выступая сегодня в Госдуме, сказал, что здесь требуется оценка Конституционного суда.

В то же время Путин заметил, что считает нецелесообразным убирать из конституции ограничение по количеству президентских сроков. В то же время Путин выступил против отмены лимита на число президентских сроков.

Сменяемость власти, по его словам, нужна для обеспечения динамики развития страны. Общество должно иметь гарантии того, что регулярная смена власти будет обеспечена, подчеркнул глава государства.