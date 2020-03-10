Госдума приняла поправку, предложенную депутатом Терешковой

Она позволит действующему президенту переизбираться на этот пост. Предыдущие сроки фактически обнуляются. Кроме того, снимаются ограничения на количество президентских сроков. Сам Путин пока не комментирует возможность следующего президентского цикла.

Завершая свое выступление перед депутатами, Путин сказал, что удалось многое сделать для страны и еще очень много хорошего будет сделано – во всяком случае, до 2024-го года. Одновременно Путин заявил, что сменяемость власти нужна в стабильном крепком государстве для динамичного развития страны.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не считает, что поправки в Конституцию нацелены на продление полномочий Путина. При этом она поддерживает предложение снять ограничения на участие Путина в президентских выборах 2024-го года и называет очень своевременным предложение депутата Терешковой.

Эксперты уже подсчитали, что Путин, если захочет, сможет оставаться у власти до 2036-го года.