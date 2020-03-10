Президент Владимир Путин переадресовал в Конституционный суд решение по поправке об обнулении президентских сроков

Инициативу депутата «единоросса» Валентины Терешковой можно будет принять, если инстанция даст положительное заключение. Об этом президент сказал выступая перед депутатами Госдумы. Путин добавил, что такую поправку должны поддержать и граждане в ходе общероссийского голосования 22 апреля.

В то же время Путин выступил против отмены лимита на число президентских сроков. Сменяемость власти, по его словам, нужна для обеспечения динамики развития страны. Общество должно иметь гарантии того, что регулярная смена власти будет обеспечена, подчеркнул глава государства.