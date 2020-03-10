Госдума приняла поправку о снятии органичений на число президентских сроков

Законопроект, который внесла депутат-единоросс Валентина поддержали 380 человек, против — 43, воздержался — 1. Ранее представители фракции КПРФ сказали, что будут выступать против инициативы Терешковой. Поправка в том числе позволит Владимиру Путину вновь участвовать в президентских выборах после 2024 года.