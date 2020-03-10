Госдума приняла поправку о снятии органичений на число президентских сроков

Законопроект, который внесла депутат-единоросс Валентина поддержали 380 человек, против — 43, воздержался — 1. Ранее представители фракции КПРФ сказали, что будут выступать против инициативы Терешковой. Поправка в том числе позволит Владимиру Путину вновь участвовать в президентских выборах после 2024 года.
2020-03-10T16:30:00+03:00
2020-03-10T16:35:16+03:00
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16:30, 10 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…