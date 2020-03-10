Госдума поддержала поправку к конституции о снятии ограничения на число президентских сроков

Госдума на пленарном заседании поддержала поправку депутата-единоросса Валентины Терешковой к законопроекту об изменениях в конституции, снимающую ограничения на количество президентских сроков.



Согласно инициативе, поправка «применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ» и не исключает для него возможность вновь занимать должность главы государства.