Госдума на пленарном заседании поддержала
поправку депутата-единоросса Валентины Терешковой к законопроекту об изменениях в
конституции, снимающую ограничения на количество президентских сроков.
Согласно инициативе, поправка «применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ» и не исключает для него возможность вновь занимать должность главы государства.
Госдума поддержала поправку к конституции о снятии ограничения на число президентских сроков
Госдума на пленарном заседании поддержала
поправку депутата-единоросса Валентины Терешковой к законопроекту об изменениях в
конституции, снимающую ограничения на количество президентских сроков.