Госдума приняла поправку Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков Владимира Путина

Как сообщает «Интерфакс», за голосовали 380 депутатов, против 43, один воздержался. Ранее депутат от КПРФ Александр Ющенко сказал, что фракция против этой поправки.

Сам президент, выступая в Госдуме, заявил, что предложение об обнулении президентских сроков можно принять, если положительное заключение даст Конституционный суд и если россияне поддержат такую поправку в ходе голосования 22-го апреля. Одновременно Путин не поддержал предложение снять ограничения по количеству президентских сроков и высказался против досрочных парламентских выборов. Эту поправку предлагал «единоросс» Александр Карелин. По последним данным, он снял с рассмотрения это предложение.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение об обнулении президентских сроков и возможности Путина избираться в 2024-м году. Матвиенко считает, что выборы обязательно будут конкурентными. Матвиенко также не считает, что поправки в Конституцию с самого начала были нацелены на продление полномочий Путина.