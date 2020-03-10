Путин: Поправку об обнулении президентских сроков можно будет принять, если КС даст положительное заключение

Об этом заявил президент Путин, выступая в Госдуме. Путин также не поддержал предложение снять ограничения по количеству президентских сроков. По его словам, сменяемость власти нужна для динамичного развития страны.

Ранее депутат-"единоросс" Валентина Терешкова заявила, что нужно дать возможность Владимиру Путину принять участие в выборах 2024-го года – либо обнулить президентские сроки, либо снять ограничение по их количеству. Сегодня же в Госдуме звучали предложения провести досрочные парламентские выборы. Президент против.

Предложение о досрочных парламентских выборах поддержали лидеры всех думских фракций.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил президента за высказанную позицию.

Тем временем поправка Терешковой о президентских сроках уже поступила в Госдуму. «Единая Россия» заявила, что поддержит это предложение.