Путин: Наделение Госсовета, который не избирается народом, полномочиями президентского характера неправильно и опасно

Наделение Госсовета и других государственных органов, которые не избираются напрямую народом, президентскими полномочиями неправильно и опасно, считает президент РФ Владимир Путин.



«Наделение других органов власти, центров власти, таких как Совбез, или Госсовет, тем более напрямую народом не избираемых, какими бы то ни было серьезными полномочиями президентского характера, на мой взгляд, неправильно и неприемлемо — более того, опасно», — сказал он, выступая в Госдуме.



«Во-первых, это не имеет ничего общего с демократией, а во-вторых, приведет к расколу общества», — пояснил Путин.



По мнению президента, «для России это неизбежно приведет к двоевластию».