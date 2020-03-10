Путин: если КС даст положительное заключение по поправке об обнулении президентских сроков, ее можно будет принять

Поправку об обнулении президентских сроков можно будет принять в случае положительного заключения КС, сказал Владимир Путин. Тем временем текст самой поправки Терешковой роздан депутатам, передает «Интерфакса». Она предлагает не учитывать предыдущие президентские сроки, а также текущий текст.