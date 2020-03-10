Путин: если КС даст положительное заключение по поправке об обнулении президентских сроков, ее можно будет принять

Поправку об обнулении президентских сроков можно будет принять в случае положительного заключения КС, сказал Владимир Путин. Тем временем текст самой поправки Терешковой роздан депутатам, передает «Интерфакса». Она предлагает не учитывать предыдущие президентские сроки, а также текущий текст.
2020-03-10T15:39:00+03:00
2020-03-10T15:49:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:39, 10 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…