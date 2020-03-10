Фракция «Единой России» поддержит поправку Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков Владимира Путина

В КПРФ заявили, что будут голосовать против. Как ожидается, в ближайшее время поправку внесут в Госдуму.

Сегодня же депутаты рассмотрят поправку о досрочных парламентских выборах. В «Единой России» считают, что это логичный и правильный шаг. За досрочные выборы высказываются ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ. Геннадий Зюганов сказал, что партия к выборам готова, хотя еще несколько часов назад тот же Зюганов называл досрочные выборы нецелесообразными.