Путин не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму

Выступая перед депутатами он сказал, что если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, то он не видит необходимости в проведении такого досрочного голосования. С инициативой проведения досрочных выборов в Госдуму выступили депутат-"единоросс" Александр Карелин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.