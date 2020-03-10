Путин не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму

Выступая перед депутатами он сказал, что если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, то он не видит необходимости в проведении такого досрочного голосования. С инициативой проведения досрочных выборов в Госдуму выступили депутат-"единоросс" Александр Карелин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
2020-03-10T15:28:00+03:00
2020-03-10T15:50:32+03:00
https://echo.msk.ru/news/2602860-echo.html
https://cdn.echo.msk.ru/files/3230476.jpeg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:28, 10 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…