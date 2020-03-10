Новые меры по борьбе с распространением коронавируса вынуждены принимать спортивные функционеры

Главная лига бейсбола, Высшая футбольная лига США и Канады, а также НХЛ и НБА опубликовали совместное заявление в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

Как говорится в заявлении спортивных лиг Северной Америки, после консультаций со специалистами по борьбе инфекционными заболеваниями и врачами все клубные раздевалки и помещения в этих лигах будут доступны только для спортсменов и ключевых сотрудников команд. Отмечается, что общение журналистов с игроками будет производиться в специально оборудованных местах вне раздевалок или клубных помещений. Эти изменения вступают в силу начиная со вторника. Причем, касаются они не только официальных игр, но и тренировок.

По последним данным число случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 700, погибли 26 человек.

Накануне новый пакет мер по борьбе с распространением коронавируса был принят в Италии. Как заявил премьер страны Джузеппе Конте, в стране запрещено проведение любых спортивных соревнований, в том числе и матчей чемпионата Италии по футболу.

Власти Мурманской области решили отменить из-за распространения коронавируса уникальную международную гонку «Лыжня дружбы». Которая ежегодно проходит по территории России, Норвегии и Финляндии.