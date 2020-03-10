Россия заранее готовилась к сценарию расторжения сделки ОПЕК+. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом по его словам, это был только один из возможных сценариев.

Песков не стал комментировать сообщения Bloomberg о том, что Сечин якобы давно лоббировал выход России из сделки.