Президент Путин после 15 часов выступит в Госдуме, — сообщил спикер палаты Вячеслав Володин. Он проинформировал Путина о вопросах, которые сегодня обсуждались на заседании. Речь идет о досрочных выборах в Госдуму, а также о предложении депутата Валентины Терешковой, которая считает, что нужно дать возможность Владимиру Путину принять участие в выборах 2024 года – либо обнулить президентские сроки, либо снять ограничение по количеству президентских сроков.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил перерыв в заседании, чтобы обсудить предложение Терешковой с лидерами фракции.

Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов уже заявил, что «единороссы» поддержат предложение Терешковой.

В свою очередь, фракция КПРФ будет голосовать против, — сообщает Интерфакс со ссылкой на депутата Ющенко.