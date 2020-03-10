Правозащитники составили открытое обращение с просьбой не принимать поправки в Конституцию

Национальная общественная организация «За права человека» составила открытое обращение правозащитников к судьям КС, главам МВД, ФСБ и Прокуратуры, а также к главе ЦИК с просьбой не принимать поправки в Конституцию. По мнению сопредседателя Московской Хельсинской группы Валерия Борщева, высказавшегося в эфире радиостанции «Эхо Москвы», принятие этих поправок будет «незаконным».

«Мы считаем внесенные поправки президентом и депутатов в Госдуму — это конституционный переворот, совершающийся незаконным способом. Потому что разнородные поправки, касающиеся разных глав, даются отдельным законом. А тут скопом. Это нарушение законодательства. Это противоправные действия», — сказал он.

По словам В.Борщева, поправки, коснувшиеся второй главы Конституции о правах и свободах человека, «вызывают возмущение». «Коснулись 2-й главы — глава прав и свобод человека, коснулись лукаво. Теперь если международные судебные организации выносят вердикт, который по решению российских властей не соответствует законодательству России, РФ может это не выполнять. Это серьезное нарушение», — отметил он.

В такой же степени вызывает возмущение «уничтожение судебной власти», — считает правозащитник. «Она и так влачит жалкое существование, но то что теперь она всецело подчиняется президенту. Если раньше высшая коллегия решала об увольнении или назначении судьей, то теперь это решает президент. Уничтожен принцип разделения властей», — подчеркнул Борщев.

Правозащитник призвал граждан проголосовать против этих поправок на предстоящих выборах.

«Эта поправка дает другую Конституцию. Мы обращаемся к СМИ, к политическим партиям, структурам, общественным организациям — все должны выразить свой протест и голосовать против этих поправок. Это меняет структуру государства, тогда мы будем жить в другой стране», — сказал Борщев.