На всей территории Италии введены ограничения на передвижение и карантинные меры

Об этом заявил премьер-министр Джузеппе Конте. Ограничения будут действовать по 3 апреля. Это связано со значительным ростом инфицированных коронавирусом. За последние сутки заразились почти 2 тысячи человек.

Для борьбы с распространением коронавируса Израиль ввел обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих в страну.