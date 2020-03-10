У российского велогонщика Дмитрия Страхова диагностирован коронавирус. Он сейчас находится в Объединенных Арабских Эмиратах, — сообщает команда в Инстаграме. Там отметили, что в Эмиратах для дополнительных тестов госпитализированы три гонщика, остальные члены команды 11-ый день остаются в изоляции в отеле в Абу-Даби.
2020-03-10T14:32:00+03:00
2020-03-10T14:36:04+03:00
https://echo.msk.ru/news/2602820-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:32, 10 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…