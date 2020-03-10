У российского велогонщика Дмитрия Страхова диагностирован коронавирус. Он сейчас находится в Объединенных Арабских Эмиратах, — сообщает команда в Инстаграме. Там отметили, что в Эмиратах для дополнительных тестов госпитализированы три гонщика, остальные члены команды 11-ый день остаются в изоляции в отеле в Абу-Даби.