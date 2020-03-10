Экономика Москвы вряд ли сможет избежать негативного влияния нестабильности на мировых рынках, — признал Собянин

Экономика Москвы вряд ли сможет избежать негативного влияния нестабильности на мировых рынках, — признал мэр столицы Сергей Собянин. Он объявил о создании оперативного штаба по экономическим вопросам. Его ближайшая задача – мониторинг ситуации на ключевых предприятиях города и, при необходимости, оказание им помощи в поддержании финансовой стабильности, — пояснил мэр.
2020-03-10T14:32:00+03:00
2020-03-10T14:35:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 10 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…