Экономика Москвы вряд ли сможет избежать негативного влияния нестабильности на мировых рынках, — признал Собянин

Экономика Москвы вряд ли сможет избежать негативного влияния нестабильности на мировых рынках, — признал мэр столицы Сергей Собянин. Он объявил о создании оперативного штаба по экономическим вопросам. Его ближайшая задача – мониторинг ситуации на ключевых предприятиях города и, при необходимости, оказание им помощи в поддержании финансовой стабильности, — пояснил мэр.