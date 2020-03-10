Министр энергетики России не исключает возможности новых договоренностей со странами ОПЕК по сокращению нефтедобычи

Министр энергетики России Александр Новак не исключает возможности новых договоренностей со странами ОПЕК по сокращению нефтедобычи после того, как закончится действие нынешнего соглашения. Новак уточнил, что Россия и ОПЕК запланировали очередные консультации в мае и июне. Тем временем, Саудовская Аравия не видит смысла проводить подобную встречу, пока нет соглашения между участниками о мерах по стабилизации рынка нефти. Об этом заявил агентству Reuters министр энергетики королевства, принц Абдель-Азиз бен Сальман.