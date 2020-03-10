Депутат Валентина Терешкова предложила внести в Конституцию поправку об обнулении президентских сроков Путина

Депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести в Конституцию поправку об обнулении президентских сроков Владимира Путина. По словам Терешковой, другой вариант – снять ограничение по числу президентских сроков. Как выразилась депутат, речь о будущем страны. Зачем крутить и мудрить, надо делать все честно и открыто.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что это предложение необходимо обсудить с лидерами думских фракций, а также узнать мнение действующего президента по этому поводу. Сейчас в заседании объявлен перерыв. Фракция «Единая Россия», несомненно, поддержит эту поправку, — сказал руководитель фракции Сергей Неверов, его цитирует ТАСС.