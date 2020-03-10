Президент Путин выступит сегодня в Госдуме в связи с дискуссиями по поправкам в Конституцию, — сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Вячеслава Володина.

В Госдуму внесена поправка о досрочных парламентских выборах, — сообщает Интерфакс. Она будет рассмотрена уже сегодня, — объявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, который еще в январе сообщения о досрочных парламентских выборах в России называл фейком иностранных СМИ. В Центризбиркоме уже заявили, что готовы в любое время организовать и провести досрочные думские выборы, — сообщает РИА со ссылкой на секретаря ЦИКа Майю Гришину.