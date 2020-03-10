В мире на сегодняшний день зафиксированы более 114 тысяч случаев заражения новым коронавирусом

Более 64 тысяч пациентов вылечились.

Китай сообщает об успехах в борьбе с коронавирусом, в частности, о том, что на всей его территории, за исключением города Ухань, уже третий день не выявлено ни одного нового случая заражения, сообщают зарубежные информагентства.

Президент Китая Си Дзинь Пин, сделавший свое первое публичное заявление о поразившем страну коронавирусе лишь в конце января, отправился сегодня вместе с многочисленной правительственной делегацией в столицу провинции Хубей, которую в остальном мире считают очагом эпидемии. Визит, которые западные наблюдатели рассматривают как средство укрепления авторитета китайских властей, когда министерство здравоохранения страны сообщает, что число новых выявленных случаев заражения, прежде всего в Ухани, стало уменьшаться. Издание Hongkong Free Press сообщает, что большая часть из 16 временных госпиталей для лечения коронавируса закрываются. В Шанхайском торгово-развлекательном Дисней-центре начали функционировать отель и парк развлечений притом , что сам местный Диснеленд остается на карантине. Ассоциация аэропортов Хубея объявила о выходе на службу сотрудников всех воздушных гаваней провинции к ближайшему четвергу; сеть магазинов Икея, разбросанных по всей стране, также открывает свои двери. Однако, как считают эксперты телеканала Си-Эн-Би-Си, массовые возвращения на рабочие места, а также все еще растущее количество так называемых «импортированных» случаев заражения коронавирусом в Китае пока не позволяют смотреть на ситуацию с эпидемией столь оптимистично.

Между тем, напряженная ситуация с коронавирусом сохраняется в Италии. Там число инфицированных превысило 9 тысяч человек и, как объявил премьер-министр Джузеппе Конте, с сегодняшнего дня на всей территории страны вводится карантин.

Обязательный карантин для всех, кто въезжает в страну, ввел Израиль. Об этом сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Карантин будет длиться две недели. Нарушителям грозят тюремные сроки от 5 до 7 лет.

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило 7500 человек. В связи с распространением инфекции резко возросло число недовольных политикой властей страны, граждане обвиняют их в дефиците медицинских масок и средств защиты. Об этом в эфире «Эха» рассказал экспатриат в Южной Корее Дмитрий Ким.

В местных изданиях появляются сообщения о том, что Китай планирует наладить поставку гуманитарной помощи в Южную Корею, но данные пока не подтверждены, добавил Дмитрий Ким.