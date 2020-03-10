В первый день торгов после обвала цен на нефть российские биржи ожидаемо открылись резким падением

В начале торгов индексы Мосбиржи и РТС рухнули сразу на 16% — до минимальных значений за год, но потом немного отыграли. Российские нефтяники за первые полтора часа потеряли более 1,5 триллионов рублей. Ценные бумаги крупнейших компаний упали на 12-15%. Больше всего пока пострадли «Роснефть» и «Лукойл». У ведущих компаний потребительского сектора – например, М.Видео, Магнит , X5Retail Group, акции потеряли до четверти своей стоимости. В финансовом и технологическом секторах ситуация чуть лучше.

Курс доллара к рублю на открытии торгов подскочил почти до 73 рублей, евро — до 85. В последний раз такие показатели наблюдались четыре года назад — в начале 2016-го. Но почти сразу рост замедлился, сейчас за доллар дают 72 рубля, а за евро – почти 82, что ощутимо ниже верхней границы, которую ввела Мосбиржа, а также показателей торгов на международном рынке Forex. Эксперты полагают, что от более глубокого падения рубль будут удерживать меры Центробанка и Минфина.

Ранее страны-участники ОПЕК+ пытались договориться о сокращении добычи в связи с падением спроса из-за коронавируса и замедлением глобальной экономики. После того, как Россия выступила против такой меры, а Саудовская Аравия пообещала нарастить добычу, цены на нефть обвалились на 30%.

ОПЕК уже долгие годы не контролирует динамику нефтяных котировок и смысл участия России в этой организации сомнителен, — сказал в эфире «Эха» экономист Константин Сонин.

Сонин считает, что снижение цен на нефть, в первую очередь, связано с падением американского рынка и подступающей мировой рецессией.