В России могут состояться досрочные парламентские выборы

По крайней мере, об этом заговорили в Государственной думе. Депутат-"единоросс" Александр Карелин сообщает, что сегодня же внесет соответствующую поправку.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что поправку Карелина депутаты рассмотрят в ходе сегодняшнего заседания.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов объяснил, почему он «за» досрочные выборы в парламент.

В свою очередь, лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил сначала разобраться с проблемами в российской экономике и с коронавирусом.

Кстати, первым о досрочных парламентских выборах сегодня заявил Владимир Жириновский. Он также вновь выступил за усиление роли Госсовета.

Использовать такую процедуру Жириновский предлагает уже на следующих президентских выборах в 2024 году.

Отметим, что еще в начале года некоторые СМИ писали о возможности проведения досрочных выборов в Госдуму. Вячеслав Володин тогда называл эту информацию фейком. А в Кремле говорили, что этот вопрос не рассматривает.

Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин оценит предложение досрочных выборов в Госдуму в ближайшее время. Сам он отказался комментировать эту идею.

«Единоросс» Александр Карелин вряд ли мог предложить поправку о досрочных выборах, исходя из своего личного мнения. В этом уверен политолог Дмитрий Орешкин.

«Ни один депутат от «Единой России» не будет выступать с законодательными инициативами без согласования с начальством. А начальство не будет этого делать без согласования с Кремлем», — сказал он.

Любой депутат, по мнению Д.Орешкина, не хочет досрочных выборов, потому что это «всегда риск». «В конце концов, выборы можно и проиграть. Единственный резон, который просматривается, заключается в том, чтобы средний российский избиратель получил такую картинку — мы имеем де-факто новую Конституцию, новую Государственную думу. Вполне логично было бы получить и нового президента на досрочных выборах, а уж фамилию его — сообразите и догадайтесь с трех раз», — отметил политолог.

Кстати, в Центризбиркоме поспешили заявить, что готовы проводить думские выборы в любое время.