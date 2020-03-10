Лидер «единороссов» Сергей Неверов сообщил, что «Единая Россия» поддержит поправку об обнулении президентских сроков, когда она будет оформлена.

Депутат Госдумы Валентина Терешкова предлагает позволить Владимиру Путину участвовать в президентских выборах в 2024 году. «Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства», — заявила Терешкова на заседании Госдумы. Валентина Терешкова пояснила: «Необходимо либо снять ограничение по числу президентских сроков, или, если этого потребует ситуация, потребуют люди, заложить возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность».

Спикер Вячеслав Володин отметил, что данная поправка требует консультации с Владимиром Путиным. После этого он объявил перерыв в заседании Госдумы.