Досрочные выборы в ГД выгодны власти, т.к. инициатива Карелина не могла быть не согласованной с Кремлем — Д.Орешкин

Инициатива единоросса Александра Карелина не могла быть озвучена без согласования с Кремлем, это означает, что российской администрации выгодно проведение досрочных выборов в Госдуму. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» независимый политолог Дмитрий Орешкин.

«Ни один депутат от «Единой России» не будет выступать с законодательными инициативами без согласования с начальством. А начальство не будет этого делать без согласования с Кремлем», — сказал он.

Любой депутат, по мнению Орешкина, не хочет досрочных выборов, потому что это «всегда риск». «В конце концов, выборы можно и проиграть. Единственный резон, который просматривается, заключается в том, чтобы средний российский избиратель получил такую картинку — мы имеем де-факто новую Конституцию, новую Государственную думу. Вполне логично было бы получить и нового президента на досрочных выборах, а уж фамилию его — сообразите и догадайтесь с трех раз», — отметил политолог.

Орешкин также отметил, что депутатов избирают в Госдуму не для того, чтобы они занимались перевыборами, а для исполнения наказов избирателей.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» А.Карелин заявил, что внесет ко второму чтению законопроекта об изменении конституции РФ поправку о досрочных парламентских выборах. Председатель нижней палаты парламента В.Володин заявил, что поправка будет рассмотрена во вторник.