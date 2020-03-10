Российские перевозчики практически не возмещают убытки гражданам, — сообщил исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе.
По словам Ломидзе, туроператоры несут серьезные финансовые убытки. Изменение политики возврата денежных средств со стороны авиакомпаний существенно изменило бы ситуацию, — уверены в АТОР.
Ассоциация туроператоров просит Минтранс помочь компаниям вернуть деньги туристам за отмененные туры в Италию
Российские перевозчики практически не возмещают убытки гражданам, — сообщил исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе.