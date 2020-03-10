Инициативы Госдумы о досрочных выборах будут рассмотрены, в ближайшее время президент выскажет свое мнение, — Песков

Сегодняшние инициативы Госдумы о досрочных выборах будут рассмотрены, и в ближайшее время президент выскажет свое мнение, — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Досрочные выборы предложил провести председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Его поддержал депутат-едиронос Александр Карелин. Он пообещал внести соответствующую поправку в законопроект об изменениях в Конституцию. Госдума рассмотрит ее сегодня же.

Кстати, Жириновский также предложил отменить прямые выборы президента. По его мнению, главу государства мог бы избирать Госсовет. Выборы можно провести по истечению действующего президентского срока 0 в мае 2024 года.