Экс-губернатор Иркутской области Левченко раскритиковал ведущееся в Тулуне строительство для пострадавших от паводка

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко раскритиковал ведущееся в Тулуне строительство для пострадавших от паводка, и обвинил в этом нынешнее правительство. Об этом он рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам Левченко, нынешняя ситуация на стройках, учитывая поставленные задачи и сроки их выполнения, не выдерживает никакой критики.

«Те люди, которые за это строительство отвечают должны сами ответить на вопрос, почему за последние три месяца не достроен ни один дом», — заявил он.

По словам Левченко, во время чрезвычайной ситуации, лично общался со строителями и посещал лично зоны подтоплений. «Когда в Тулуне это все случилось, и не только там, и в других городах, у меня был график, я был в зоне подтопления. Я собирал строителей и убеждал их, чтобы они пришли в зону ЧС, и сделали там ремонт по всем социальным объектам. И это лично мои отношения и связи сыграли роль. Люди без выходных работали без каких-либо условий», — рассказал экс-губернатор.

По мнению Левченко, официальные власти Иркутской области должны начать диалог со строителями, и помогать им во всем. «Собирать строителей, распределять те объемы, которые они могут взять, заинтересовано. Говорить открыто на планерках и совещаниях комиссий – все планы строительства. И что власть гарантирует такие-то средства и такую-то помощь. Тут помощь нужна большая, чтобы помочь строителям. В Тулуне за последние 10 лет никто не проектировал, не работал в строительстве, как строить на грунтах, которые оказались подтопленными. Это надо делать профессионально. А если кто не знает, надо спрашивать», — отметил экс-губернатор.

Экс-губернатор Иркутской области Левченко в начале марта посетил город Тулун вместе с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным и депутатом Саратовской облдумы Николаем Бондаренко. Левченко побывал на местах строительства новых микрорайонов Тулуна, и отметил, что на стройплощадках очень мало рабочих, и что работы со времени его отставки существенно не продвинулись.