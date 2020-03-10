В России новых случаев заражения коронавирусом не отмечено. Между тем, Роспотребнадзор выпустил новую серию рекомендаций. Среди них – избегать мест массового скопления граждан, в частности, по возможности не ездить в общественном транспорте в час пик.

В этом случае логичной выглядела бы отмена платной парковки, — сказал «Эху» зампред думского комитета по транспорту Александр Старовойтов. Впрочем, по его словам, это может привести к транспортному коллапсу.

Реальная перспектива соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора в таком крупном регионе, как Москва, вызывает сомнения, — добавил депутат.