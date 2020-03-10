Сценарий выхода России из соглашения ОПЕК прорабатывался, — сказал сегодня министр энергетики Александр Новак

Сценарий выхода России из соглашения ОПЕК прорабатывался, текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза, — сказал сегодня министр энергетики Александр Новак.

По словам Новака, нефтяная отрасль в России обладает высокой финансовой прочностью.