Сценарий выхода России из соглашения ОПЕК прорабатывался, текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза, — сказал сегодня министр энергетики Александр Новак.
По словам Новака, нефтяная отрасль в России обладает высокой финансовой прочностью.
Сценарий выхода России из соглашения ОПЕК прорабатывался, — сказал сегодня министр энергетики Александр Новак
Сценарий выхода России из соглашения ОПЕК прорабатывался, текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза, — сказал сегодня министр энергетики Александр Новак.