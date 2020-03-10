На бирже в Москве значительно подешевел рубль

При открытии торгов курс доллара достиг почти 73 рублей, а евро вырос до 85. Подобные показатели отмечались в марте-феврале 2016 года. Отметим, что в преддверии торгов Мосбиржа установила верхние границы, выше которых курсы не могут подниматься. Накануне на фоне обвала цен на нефть в системе электронных торгов за американскую валюту давали более 75 рублей, а за европейскую – почти 86.