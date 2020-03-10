На бирже в Москве значительно подешевел рубль

При открытии торгов курс доллара достиг почти 73 рублей, а евро вырос до 85. Подобные показатели отмечались в марте-феврале 2016 года. Отметим, что в преддверии торгов Мосбиржа установила верхние границы, выше которых курсы не могут подниматься. Накануне на фоне обвала цен на нефть в системе электронных торгов за американскую валюту давали более 75 рублей, а за европейскую – почти 86.
2020-03-10T13:03:00+03:00
2020-03-10T13:08:28+03:00
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13:03, 10 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…