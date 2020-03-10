Госдума рассмотрит возможность проведения досрочных парламентских выборов

Первым об этом сегодня заговорил Владимир Жириновский. Затем депутат Единоросс – Александр Карелин. Он заявил, что внесет соответствующую поправку.

Свое предложение Карелин объяснил поправками в Конституцию, которые, по его словам, усиливают роль парламента. На пленарном заседании Госдумы он выразил мнение, что провести новые выборы было бы честно. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, в свою очередь, предложил Карелину оформить эту инициативу поправкой ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, которое назначено на сегодня.

К слову, незадолго до начала заседания о необходимости досрочных выборов в Госдуму говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Поддержать их готовы и в партии «Справедливая Россия», рассказал ее глава Сергей Миронов агентству ТАСС. А вот лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что досрочные выборы в условиях, по его словам, обвала экономики и распространения коронавируса проводить не следует.

Позиция правящей «Единой России», в свою очередь, пока что не известна. Вместе с тем депутат-единоросс Максим Иванов рассказал интернет-изданию Znak.com, что у его однопартийцев есть установка голосовать за роспуск нижней палаты парламента. Еще два депутата, напротив, пояснили, что никаких установок утром еще не давали, однако после заявления Карелина, по их словам, стало ясно, что инициатива будет поддержана.

Еще в январе агентство Bloomberg и газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщали о возможности проведения досрочных выборов в Госдуму. Однако ее спикер Вячеслав Володин назвал эту информацию фейком, а в комиссии по иностранному вмешательству пообещали проверить публикации зарубежных СМИ на эту тему.