Бывшего заместителя начальника петербургского Управления ФСН могут выпустить из Следственного изолятора

Бывшего заместителя начальника петербургского Управления Федеральной службы наказаний могут выпустить из Следственного изолятора. Это произойдет, если врачи подтвердят онкологическое заболевание у Сергея Мойсеенко.

Ходатайство о сборе комиссии для того, чтобы подтвердить у Мойсеенко заболевание, направил его адвокат. Как сообщает ТАСС, специалисты, с учетом состояния Сергея Мойсеенко должны решить, можно ли его освободить его из СИЗО. То есть, входит ли его болезнь в специальный перечень. Сергея Мойсеенко обвиняют в получении особо крупной взятки при строительстве новых «Крестов» в Колпино. За почти 390 миллионов рублей он должен был покровительствовать компании-генподрядчику «Петроинвест». Якобы, он подписывал без задержек акты выполненных работ, их оплату, выдачу авансов в начале каждого года в максимальном размере. Свою вину Мойсеенко не признал. Также его обвиняют в том, что он заказал убийство сотрудника регионального управления ФСИН Николая Чернова. Последний курировал строительство новых «Крестов». Его расстреляли три года назад, исполнителя преступления приговорили к 9 годам лишения свободы.

Осенью прошлого года Верховный суд отменил оправдательный приговор в отношении Мойсеенко по делу об убийстве Николая Чернова. Дело направили на новое рассмотрение.