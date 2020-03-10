Предложенная Роспотребнадзором рекомендация про общественный транспорт вызывает сомнение – депутат Старовойтов

Роспотребнадзор порекомендовал москвичам воздержаться от пользования общественным транспортом в часы пик. Это одна из предлагаемых мер профилактики коронавируса. Реальная перспектива соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора в таком крупном регионе как Москва вызывает сомнение. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

«Я сторонник правильных решений. И рекомендация Роспотребнадзора — это всего лишь рекомендация. Метро нельзя снимать со счетов, как общественный транспорт. И мы здесь трафик никак не уменьшим, исходя из того, что мы видим на станциях, где идет весь поток из Московской области. Мы никак не разрешим эту проблему. Я не понимаю, как эта мера может работать в принципе на территории Москвы», — сказал он.

В этой связи, по мнению Старовойтова, временная отмена платной парковки выглядит логичной мерой, но это может привести к транспортному коллапсу.

«Можно теоретически подумать над этим предложением. Но департаменту транспорта виднее, какое количество парковочных мест есть в наличие Москвы, и какой трафик автомобилей идет в Москву. Тыкать пальцем в небо, не зная этих данных, будет очень сложно. Если трафик, который сейчас идет на столицу, и уже негде припарковаться, увеличится в какое-то количество раз, бесплатная парковка не решит проблему, потому что машину будет негде парковать. Тогда надо идти по пути — паркуйтесь, где хотите. И тогда мы получим в Москве совершенно обратную связь, в виде какого-то коллапса, когда машины будут парковать вдоль дорог в2-3 ряда», — отметил депутат.