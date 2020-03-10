Госдума сегодня рассмотрит поправку о досрочных парламентских выборах

В Госдуме заговорили о необходимости проведения досрочных парламентских выборов после принятия поправок в Конституцию. «Единоросс» Александр Карелин заявил, что внесет соответствующую поправку в связи с наделением парламента новыми полномочиями.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что досрочные выборы в парламент могут состояться 20 сентября.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов утверждает, что его партии досрочные выборы выгодны. В свою очередь, лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал сначала разобраться с обвалом российской экономики и коронавирусом.