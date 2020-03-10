Космодром «Восточный» стали строить с опережением графика

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса, девять объектов, включая стартовый комплекс под ракету «Ангара», возводится быстрее на три месяца, чем планировали. «Восточный» – первый российский гражданский космодром. Первый запуск с него состоялся в апреле 2016-го года. До сих пор строительство сопровождалось громкими скандалами.