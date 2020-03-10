Космодром «Восточный» стали строить с опережением графика

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса, девять объектов, включая стартовый комплекс под ракету «Ангара», возводится быстрее на три месяца, чем планировали. «Восточный» – первый российский гражданский космодром. Первый запуск с него состоялся в апреле 2016-го года. До сих пор строительство сопровождалось громкими скандалами.
2020-03-10T12:04:00+03:00
2020-03-10T12:06:17+03:00
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12:04, 10 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…