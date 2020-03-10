Водители наземного транспорта Москвы жалуются на ухудшение состояния из-за системы «Антисон», задача которой повышать бдительность за рулем. Установка этого оборудования обошлась городу более чем в 1,5 миллиарда рублей.

Водитель Алевтина Кондратьева, уволившаяся из «Мосгортранса» несколько недель назад, рассказала газете «Коммерсантъ», что четыре дня водила автобус с работающим «Антисном». Эта система представляет собой видеокамеру с инфракрасной подсветкой, которая контролирует, насколько внимательно водитель следит за дорогой, и может передавать сигнал диспетчеру. Все 4 дня, по словам Кондратьевой, она испытывала головокружение, тошноту, резь в глазах. В последний день было ощущение, «будто иголки в голове, даже давление поднялось». В больнице женщине диагностировали «синдром сухого глаза», но руководство к жалобам не прислушалось. Кондратьевой сказали, что это «самовнушение». При этом, утверждает она, похожие симптомы были у половины ее коллег. «Коммерсант» отмечает, что жалобы на «Антисон» в сети начли появляться с начала года, а сейчас на сайте change.org идет сбор подписей под петицией в адрес президента. Ее авторы пишут, что начальство предлагает всем недовольным увольняться. В «Мосгортрансе» водителям говорят, что интенсивность излучения от прибора в сотню раз меньше, чем от телевизора, однако экспертиза АНО «Бюро научных экспертиз» показало, что оно превышает норматив в 300 раз.

В «Мосгортрансе» изданию сообщили, что система «Антисон» безопасна, она установлена на 5,5 тысячах единиц транспорта, а «вопросы и недоверие» вызывает «у минимального числа водителей, которые считают такой контроль за их работой избыточным».