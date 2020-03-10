Ключевые фондовые индексы рухнули при открытии Московской биржи

Одновременно с этим рубль резко подешевел по отношению к доллару и евро. Так российский фондовый рынок отреагировал на ситуацию вокруг вероятного расторжения нефтяной сделки стран ОПЕК+.

Вслед за крахом котировок на мировом рынке индексы российских торговых площадок показали столь же резкое падение. Так, индекс Мосбиржи упал при открытии более, чем на 10%, индекс РТС – на 16%. При этом по состоянию на 11:50 эти котировки отыграли примерно треть от потерянных позиций.

Российская валюта, в свою очередь, подешевела к доллару более чем на 5%, находясь на отметке около 72 рублей. Такой же рост показал и курс евро – он балансирует на уровне 82 рублей, хотя утром недолго достигал и отметки в 85 рублей. Подобных показателей не было уже 4 года. При этом на сегодня Мосбиржа установила верхнюю границу возможного курса иностранных валют на отметке чуть более 75 рублей за доллар и около 85,5 рублей за евро. Выше этих границ российская валюта, согласно принятому решению, на торгах не будет подниматься. К слову, примерно столько же за американскую и европейскую валюту давали накануне в системе электронных торгов.

В целом при общих попытках рынка отыграть хотя бы часть своих потерь, обвал котировок продолжает оставаться существенным. Лидерами на данный момент являются «Лукойл» и «Роснефть», потерявшие 15% стоимости своих акций, дешевеют ценные бумаги Сбербанка и МосОблБанка. Нефтегазовая отрасль в целом теряет около 10%, электроэнергетическая – 8,5%, а индекс финансов и потребительский сектор – по 6,5%.

Падение мирового рынка, а вслед за ним и российского, произошло после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении ограничений по добыче нефти. В результате цены фьючерсов на основные мировые марки сырья в понедельник падали примерно на треть – так, за баррель нефти марки Brent давали около 31 доллара.