РЖД без разрешительных документов сносит гаражно-строительный кооператив «Искра» в центре столицы

Представители компании «РЖД» без разрешительных документов сносят гаражно-строительный кооператив «Искра» в центре столицы, на улице Пантелеевская. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Мосгордумы Сергей Митрохин.

В данный момент депутат находится по адресу Пантелеевская улица, владение 26, где, по его словам, «незаконно» сносят гаражно-строительный кооператив «Искра».

«Здесь происходит снос гаражно-строительного кооператива «Искра», которые были построены абсолютно законно. Все документы имеются. Тем не менее, РЖД, неизвестно по какой причине считающие эту территорию своей, и сейчас без судебного решения подвергаются сносу 90 гаражей, при содействии полиции. При этом судебное решение на руках людей, которые крушат эти гаражи, отсутствуют», — рассказал он.



Из гаражей, сообщил Митрохин, выносится имущество и выбрасывается на землю. «Владельцем гаражей при этом не пускают к их имуществу. На глазах людей происходит просто ограбление, лишение их имущества. Это вопиющее преступление, но полицейские отказываются меня слушать, и отказываются останавливать этот беспредел, ссылаясь на распоряжение префектуры ЦАО. Я пытаюсь остановить, но у меня пока не получается это сделать», — сказал он.

Митрохин заявил, что будет подавать депутатское обращение и запросы в адрес правительства Москвы, «РЖД» и федеральных властей.