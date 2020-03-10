Около Госдумы перед началом рассмотрения поправок в Конституцию проходят одиночные пикеты «Левого фронта»

Около Госдумы РФ перед началом рассмотрения во втором чтении поправок в Конституцию России проходят одиночные пикеты «Левого фронта». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор движения Сергей Удальцов.

«В настоящее время около здания Госдумы представители «Левого фронта» проводят акцию протеста в связи с рассмотрением во втором чтении поправок в Конституцию России. В акции участвуют примерно около 50 человек. По очереди наши представители стоят с плакатами, встречают депутатов, приходящих на заседание», — сообщил он.

Главное требование пикетчиков – «включить в перечень поправок от оппозиции, в частности от левопатриотических сил, и принять решение о проведении 22 апреля полноценного референдума. По словам С.Удальцова плакаты протестующих носят следующее содержание: «Нужен капитальный ремонт Конституции, а не косметические поправки!», «Мы против узурпации власти!», «Мы не хотим 50 лет путинского правления» и др.

На месте присутствует полиция, но никаких задержаний, по словам политика, не было.