Фракция КПРФ в Госдуме воздержится от голосования во втором чтении по поправкам в Конституции

Об этом Интерфаксу сообщил источник во фракции. При этом ЛДПР и «Справедливая Россия» будут голосовать за законопроект, предложенный президентом. Фракция «Единая Россия» поддержит поправки ко второму чтению единогласно. Как говорил ранее спикер палаты Вячеслав Володин, рассматриваемый сегодня документ – это результат общения президента с различными слоями общества.

Напомним, в первом чтении законопроект об изменении в Конституцию был одобрен в Госдуме 23 января.