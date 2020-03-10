Голосование по поправкам в Конституцию не планируется отменять или переводить в электронный формат из-за коронавируса

Голосование по поправкам в Конституцию, намеченные на 22 апреля, не планируется отменять или переводить в электронный формат из-за коронавируса. Об этом Интерфаксу сообщил информированный источник. Ранее предполагалось, что голосование будет проводиться с 8 до 20 часов по местному времени.