Голосование по поправкам в Конституцию не планируется отменять или переводить в электронный формат из-за коронавируса

Голосование по поправкам в Конституцию, намеченные на 22 апреля, не планируется отменять или переводить в электронный формат из-за коронавируса. Об этом Интерфаксу сообщил информированный источник. Ранее предполагалось, что голосование будет проводиться с 8 до 20 часов по местному времени.
2020-03-10T11:31:00+03:00
2020-03-10T11:34:20+03:00
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11:31, 10 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…