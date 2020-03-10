Центробанк примет меры финансовой безопасности в связи с распространением коронавируса. Об этом рассказала первый зампред ведомства Ксения Юдаева.
ЦБ обезопасит финансовую систему России от внешнего воздействия, предполагаемые меры ранее доказали свою эффективность, отметила Ксения Юдаева.
Центробанк примет меры финансовой безопасности в связи с распространением коронавируса
Центробанк примет меры финансовой безопасности в связи с распространением коронавируса. Об этом рассказала первый зампред ведомства Ксения Юдаева.