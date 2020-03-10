Центробанк примет меры финансовой безопасности в связи с распространением коронавируса. Об этом рассказала первый зампред ведомства Ксения Юдаева.

ЦБ обезопасит финансовую систему России от внешнего воздействия, предполагаемые меры ранее доказали свою эффективность, отметила Ксения Юдаева.