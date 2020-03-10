На Фондовом рынке в России резко дешевеют акции основных компаний. Бумаги Роснефти упали на 12%, Газпрома – на 13, Лукойла – на 14. При открытии торгов подешевел рубль – курс доллара поднялся до 73 рублей, а евро – до 85. Такие показатели были 4 года назад. В преддверии торгов Мосбиржа установила верхние границы, выше которых курсы не могут подниматься.
2020-03-10T11:30:00+03:00
2020-03-10T11:31:35+03:00
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11:30, 10 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…