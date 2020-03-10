На Фондовом рынке в России резко дешевеют акции основных компаний. Бумаги Роснефти упали на 12%, Газпрома – на 13, Лукойла – на 14. При открытии торгов подешевел рубль – курс доллара поднялся до 73 рублей, а евро – до 85. Такие показатели были 4 года назад. В преддверии торгов Мосбиржа установила верхние границы, выше которых курсы не могут подниматься.