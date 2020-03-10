Мальта приостановила все транспортное сообщение с Италией из-за коронавируса

Как передает Reuters, авиарейсы не будут выполняться совсем, а паромное сообщение будет осуществляться только для перевозки лекарств и грузов. На Мальте зафиксированы четыре случая заражения коронавирусом, эти люди приехали из Италии, где число инфицированных превысило уже 9 тысяч человек. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что с сегодняшнего дня на территории страны вводится карантин.

Во всем мире зараженных коронавирусом уже более 112 тысяч.