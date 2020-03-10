Новые рекомендации в целях профилактики короновируса обнародовал Роспотребнадзор

Граждан призывают, по возможности, не посещать общественные места и массовые мероприятия.

Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от посещения торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий. А также избегать поездок в общественном транспорте в час пик. В ведомстве также советуют использовать одноразовые медицинские маски, которые необходимо менять каждые 2-3 часа. Избегать близких контактов и пребыавания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ – говорится в сообщении.

Также Роспотребнадзор рекомендует чаще мыть руки с мылом, дезинфицировать гаджеты, сократить тесные объятия и рукопожатия и пользоваться только индивидуальными средствами личной гигиены.

В ведомстве обратили особое внимание на то, что симптомы заболевания короновирусом сходны с симптомами обычного гриппа.

При подозрении на короновирус, гражданам советуют остаться дома и вызвать врача при ухудшении состояния.